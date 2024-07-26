Almanca bilmeyene okul kaydı yok

Almanya'nın Bavyera Eyaleti, yeterli Almanca konuşamayan çocukları okula almama yönünde karar aldı. Eyalet Hükümeti, okula başlamadan önce zorunlu dil testi yapılmasını kararlaştırdı. Başbakan Markus Söder (CSU), "İyi Almanca konuşan derslere katılabilir. Bu yüzden okul başlamadan zorunlu test yapacağız" dedi.Dil testi zorunluluğu, 2026 yılının Eylül ayında yürürlüğe girecek. Dil eksiklikleri tespit edilirse, çocuklar Almanca hazırlık kursu olan bir anaokuluna gitmek zorunda kalacak. Devlet destekli anaokulu, çocukta önemli destek ihtiyacı olmadığını belirtirse, testten muaf sayılabilecek. Velilere bilgi mektubu gönderilecek.Karar bazı çevrelerce olumlu karşılanırken, Yeşiller Partisi tepki gösterdi. Dil yeterlilik sınavını lise bitirme sınavıyla kıyaslayan Yeşiller, dil eksikliğinin bu şekilde giderilemeyeceğine vurgu yaptı ve tüm anaokullarına dil desteği finansmanı sağlanmasını istedi. SPD, 'Desteğin nasıl sağlanacağı belirsiz' dedi. FRANKFURT