Bundesliga’da Türk rüzgârı esecek

Dünyanınseyir zevki yüksek liglerinden Bundesliga, 61. sezonuna start vermeye hazırlanırken, 2024-25 sezonunda profesyonel liglerde 46 Türk kökenli futbolcu forma şansı arayacak. 1. Bundesliga'da 15, 2. Bundesliga'da 14 ve 3. Bundesliga'da 17 Türk kökenli gencimiz kadrolarda yer alıyor.BorussiaDortmund ise sezona Nuri Şahin ile başlayacak. Şahin'in yardımcılığını Ertuğrul Arslan yapacak. Bundesliga'da en kıdemli hakemler arasında bulunan FIFA kokartlı Deniz Aytekin de 236 maçlık tecrübesine yeni karşılaşmalar ekleyecek. Aytekin ligde en fazla görev yapan ikinci hakem olarak dikkat çekti.Bundesliga, Türk ve Alman milli futbol takımlarını desteklemesiyle de önce çıkıyor. Kulüplerin altyapılarından çok yetenekli futbolcular yetişiyor. İleriki yıllarda kulüplerde görev alacak Türk kökenli sayının daha da yükselmesi bekleniyor. Alman kulüpleri Süper Lig'den de futbolcular transfer ediyor.Emre Can (B. Dortmund)Salih Özcan (B.Dortmund)Atakan Karazor (Stuttgart)Deniz Undav (Stuttgart)Ömer Beyaz (Stuttgart)Ozan Kabak (Hoffenheim)Muhammet Damar (Hoffenheim)Umut Tohumcu (Hoffenheim)Eren Dinkçi (Freiburg)Berkay Yılmaz (Freiburg)Can Uzun (E. Frankfurt)Mert Kömür (Augsburg)Yusuf Kabadayı (Augsburg)Mahmut Küçükşahin (Augsburg)Maxim Bora Dal (Mainz)Kenan Karaman (Schalke 04)Mehmet Can Aydın (Schalke 04)Taylan Bulut (Schalke 04)Aris Bayındır (Schalke 04)Efe Kaan Sıhlaroğlu (Karlsruhe)Eren Ersungur (Karlsruhe)Bilal Yalçınkaya (Hamburg)Levin Öztunalı (Hamburg)Taylan Duman (Nürnberg)Barış Atik (Magdeburg)Livan Burcu (Magdeburg)Kerim Çalhanoğlu (Fürth)Semih Şahin (Elversberg)Malik Batmaz (Münster)