İşletmelerin yarısı çırak bulamıyor

AlmanSanayi ve Ticaret Odası (DIHK) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, meslek eğitimi veren her iki şirketten biri, geçen yıl eğitim yerlerinin tamamını dolduramadı. Durum olumsuz bir rekor anlamına gelirken, eleman bulma zorluğu yaşayan işletmelerin üçte birinden fazlası tek bir başvuru bile almadı. Bu 30 bin firmaya tekabül etti.Araştırmalarına çeşitli sektörlerden 13 bin 77 şirketin katıldığını açıklayan DIHK Genel Müdürü Achim Dercks, "Yetenekli iş gücü sıkıntısı, çıraklardan itibaren başlıyor. Küçük işletmeler, büyük işletmelere kıyasla daha fazla mücadele veriyor. Durum, özellikle sanayi, otelcilik, perakende, ulaşım ve inşaat sektörlerinde daha zor" diye konuştu.Eğitim sisteminin bu noktada daha iyi olması gerektiğini ifade eden Dercks, "İşletmeler, zorunluluktan dolayı giderek daha fazla inisiyatif alıyor ve zorluk yaşayan gençlere çeşitli şekillerde destek sağlıyor. Bu destek, Almanca ve matematik derslerinde verilen ek derslerden, sosyal pedagojik hizmetlere, koçluk programlarına kadar uzanıyor" dedi.DIHK Genel Müdürü Achim Dercks, "Çabalarımızı artırmalı ve potansiyel çıraklar ile işletmeleri daha iyi bir araya getirmeliyiz. Gençlerin meslek eğitimi için hazır olmaları gerekiyor. Bunun için gerekli asgari matematik ve Almanca bilgileri, öğrenme istekliliği şart" dedi.