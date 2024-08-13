Yeşiller, ortağını AB’ye şikâyet etti

Alman Hükümeti'nin ortağı Yeşiller Partisi, ülkenin uyguladığı sınır kontrolleri konusunda AB Komisyonu ve Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazdı. Mektupta, "Federal İçişleri Bakanlığı tarafından Polonya, Çekya, Avusturya ve İsviçre'ye yönelik başlatılan sabit sınır kontrolleri konusunda endişelerimizi dile getiriyoruz" ifadesi yer aldı.Yeşiller'in Avrupa Parlamentosu, Federal Parlamento ve eyalet parlamentosu üyelerinin imzasını taşıyan mektupta, Almanya'nın Schengen Sınır Kodeksi'ne uygun hareket etmediği belirtildi. Ayrıca, "Sınır kontrollerinin amaçlanan etkisi ve bu konudaki başarı açıklamalarının birçok durumda istatistiksel olarak kanıtlanmadığını gösteren yeni bir uzman raporu var" denildi. BERLİN