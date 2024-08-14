‘Dedeme yazdığım şarkı beni ağlatıyor’

Yeni müzik albümü yayınlanan Eko Fresh lakaplı rapçi Ekrem Bora, bir röportajında kendisini en çok etkileyen şarkısının 60'lı yıllarda Almanya'ya işçi olarak gelen dedesi için yeniden uyarladığı 'Keine Maschine' (Makine değil) olduğunu söyledi. Bora, "O şarkıyı söylerken ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Dedem geldiğinde tek bir kelime Almanca bilmiyordu. Bu zor olmalı. Ne yazık ki onunla bu konuda hiç konuşmadım çünkü o vefat etmişti" dedi. Yeni albümüne oğlu Elijah'ın adını veren Bora, "Hangi kelimenin yeni dönemimi temsil ettiğini düşündüm ve bu oğlumun adı oldu. Elijah şarkısında oğlumdan bahsediyorum. Bu, hayatımdaki en sevdiğim parçalardan biri" diye konuştu. KÖLN