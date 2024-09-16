Yıldızım dedi dolandırıcı çıktı

Hollywood'da 32 filmde rol aldığını iddia ederek, çok ünlü yıldızlarla samimi arkadaş olduğunu ileri süren Birol Tarkan Y. (51) yatırımcılara söylediği yalanlarla 30 bin euro topladı. Bayreuth Sulh Mahkemesi'nde yargılanan ve üç yıl hapis cezasına mahkum edilen Birol Tarkan Y., "Aferez" isimli bir film çekeceğini belirterek, aynı zamanda Walt Disney antetli kağıtlarla da yatırımcıları kandırmış.Aynı zamanda depremzedeler için bağış toplayan dolandırıcının, bu paraları da cebe indirdiği ortaya çıktı. Mel Gibson gibi dünyaca ünlü yıldızlarla arkadaşlığı olduğunu ileri süren Birol Tarkan Y.'nin topladığı paralarla lüks yaşamını finanse ettiği belirlendi. Sahte Hollywood yıldızının daha önce de İsviçre'nin Bern kentinde dolandırıcılıktan 34 ay hapse mahkum olduğu, bunun üzerine Almanya'ya kaçtığı bildirildi.Kendisini hiç olmadığı halde karate şampiyonu olarak tanıtan dolandırıcı, "Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım. Ama hiç kimse de sorgulamadı" diyerek kendisini savundu. Avukatı da mağdurların bu kadar kolay ikna olmasını eleştirdi ve, "Onlar da kolay yoldan ünlülerin dünyasına dahil olmak istemiş" dedi. Birol Tarkan Y. 8 bin euro verene 450 bin euro, 500 euro verene ise 150 bin euro iade sözü vermiş.