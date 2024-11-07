Hadsiz başkan dersleri karıştırdı

Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Tuttlingen kentinin Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Belediye Başkanı Michael Beck, kentteki 11 okulda Türkçe dersi verilmesinden ve sayının hızla artmasından rahatsız oldu. Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann'a mektup yazan Beck, "Dersler kontrolümüzde değil. Etki edemiyoruz" dedi ve derslerin tamamen Almanya'nın eğitim sistemine entegre edilmesini istedi.Anadil derslerinin, konsolosluklar tarafından görevlendirilen öğretmenler aracılığıyla verilmesine rağmen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından organize edildiğini ileri süren başkan, "Bu durum Alman Anayasayı Koruma Dairesi tarafından izlenen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan bağlı bir kuruluş olması sebebiyle endişe verici" dedi, haddini aşan benzetmede bulundu.Michael Beck, Türkçe anadil dersi eğitiminde Baden Württemberg ile Bavyera eyaletlerinin farklı uygulama yürüttüğünü söyledi. Beck'in talebi daha önce de dile getirilmiş, ancak yıllık 79 milyon euroluk maliyet oluşacağı gerekçesiyle uygulanamamıştı. Öte yandan DİTİB, kurumun Almanya'da hiçbir eyalette Türkçe dersi vermediği açıklamasında bulundu.Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, açıklamaya "Bilgiye dayanmayan, önyargılı ve yanıltıcı ifadeleri şaşkınlıkla ve esefle karşıladık" diye tepki gösterdi. Sezgin, "Başkonsolosluğumuzca verilen Türkçe dersleri, eyalet Eğitim Bakanlığı ile imzalanan anlaşma çerçevesinde ve eyalet makamlarıyla titiz işbirliği içerisinde verilmektedir. Tuttlingen Belediyesi'nin bu talihsiz açıklaması, nadiren karşılaşılan olumsuz bir yaklaşım örneği olup, küçük bir azınlığın iyi niyetli olmadığı açık olan malum tutumunu yansıtmaktadır" dedi.