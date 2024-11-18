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Giriş Tarihi: 18.11.2024

Yuvada bakım pahalanıyor

Belediyeler önümüzdeki yıl gelirlerini artırmak için gözlerini çocuk yuvalarına dikti. Bakım, çöp toplama ücreti ve emlak vergileri bir bir zamlanıyor

Yuvada bakım pahalanıyor
Yeni yılda kaynak arayışına giren belediyeler, gelir artırmanın yolunu çocuk yuvası ücretine zam yapmakta buldu. Bavyera Eyaleti'ndeki Gröbenzell Belediyesi, tüm çocuk bakım kurumlarında ücretleri yüzde 25 artırma kararı aldı. Belediye, bu oranı her yıl için de sabit tuttu. Öte yandan tüm belediyeler, emlak vergisi, çöp toplama ücretleri gibi belediyelerin hizmetlerine art arda zam yapıyor. Zamlardan ilk etkilenecek olanlar ise yaşlılar, sosyal açıdan dezavantajlı grupların yanı sıra çocuk ve öğrenci velileri olacak.
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Yuvada bakım pahalanıyor
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