Yuvada bakım pahalanıyor

Yeni yılda kaynak arayışına giren belediyeler, gelir artırmanın yolunu çocuk yuvası ücretine zam yapmakta buldu. Bavyera Eyaleti'ndeki Gröbenzell Belediyesi, tüm çocuk bakım kurumlarında ücretleri yüzde 25 artırma kararı aldı. Belediye, bu oranı her yıl için de sabit tuttu. Öte yandan tüm belediyeler, emlak vergisi, çöp toplama ücretleri gibi belediyelerin hizmetlerine art arda zam yapıyor. Zamlardan ilk etkilenecek olanlar ise yaşlılar, sosyal açıdan dezavantajlı grupların yanı sıra çocuk ve öğrenci velileri olacak.