5 araçtan biri TÜV’e takıldı

Periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜV'ün raporu, trafikteki araçların durumunu gözler önüne serdi. TÜV, son yapılan kontrollerde, yaklaşık yüzde 20,6 oranında aracın kusurlu olduğu için genel araç muayenesinden geçemediğini açıkladı. TÜV, yaklaşık 15 bin aracın "trafik güvenliği açısından tehlikeli" olarak sınıflandırıldığını ve trafikten men edildiklerini aktardı. Men edilme genellikle çatlamış fren hortumları, kilitlenen direksiyonlar veya taşıyıcı parçalardaki paslanma gibi ciddi sorunlarda yaşandı. Rapora, bu yıl ilk kez elektrikli araçlar da dahil edildi.