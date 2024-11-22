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Giriş Tarihi: 22.11.2024

5 araçtan biri TÜV’e takıldı

Trafikteki araçların yaklaşık yüzde 20’si kusurlarından dolayı teknik muayeneden (TÜV) geçemedi. Bu araçların 15 bini “tehlikeli” olarak sınıflandırıldı

İbrahim TAŞ
5 araçtan biri TÜV’e takıldı
TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER
Periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜV'ün raporu, trafikteki araçların durumunu gözler önüne serdi. TÜV, son yapılan kontrollerde, yaklaşık yüzde 20,6 oranında aracın kusurlu olduğu için genel araç muayenesinden geçemediğini açıkladı. TÜV, yaklaşık 15 bin aracın "trafik güvenliği açısından tehlikeli" olarak sınıflandırıldığını ve trafikten men edildiklerini aktardı. Men edilme genellikle çatlamış fren hortumları, kilitlenen direksiyonlar veya taşıyıcı parçalardaki paslanma gibi ciddi sorunlarda yaşandı. Rapora, bu yıl ilk kez elektrikli araçlar da dahil edildi.
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5 araçtan biri TÜV’e takıldı
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