Gizli servislere hacker tehdidi

Ülkedeki güvenlik birimlerine ait gizli durum raporu basına sızdı. Raporda, özellikle dış istihbarat servisi BND, Federal Kriminal Daire (BKA) ve Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin (BfV) hacker'lar tarafından hedef alındığı bilgisi yer aldı. Spiegel Dergisi'nde yer alan habere göre, 15 Kasım'da BND'nin internet sitesi saldırı nedeniyle üç saat erişilemez hale geldi.AYNI gün, BKA'nın internet sitesi de koordineli siber saldırıların hedefi oldu. Bu saldırıların, DDoS (Dağıtılmış Hizmet Engelleme) yöntemiyle gerçekleştirildiği ve sitelerin yoğun istek gönderimiyle çökertilmeye çalışıldığı açıklandı. Raporda 350 üyeden oluşan hacker grubunun Filistinli olduğu belirtildi. Hessen Eyaleti Kriminal Dairesi'nin (LKA) de saldırıya maruz kaldığı bildirildi.RAPORDA, saldırıların federal kurumların dijital güvenliğine yönelik riskleri artırdığına işaret edilirken, bu tür tehditlere karşı önlemlerin yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı. Öte yandan Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) parlamento grubuna ait Instagram sayfası da hack'lendi. Sayfa bir süre kapalı kalırken "Özgür Filistin" mesajı paylaşıldı