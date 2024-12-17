Türk profesörün bilimsel keşfine ödül

Almanya'da bilim dünyasında önemli bir yere sahip olan, Thorax Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (DGTHG) tarafından verilen Franz J. Köhler Ödülü'ne Türk bilim insanı Prof. Dr. Sevil Korkmaz İçöz layık görüldü. Heidelberg Üniversitesi Kalp Cerrahisi Kliniği Laboratuvarı'nın başkanlığını yapan ve kalp damar cerrahisi alanında önemli araştırmalarıyla bilinen Prof. Dr. İçöz, aynı dernekten 3. kez ödül aldı.FRANZ J. Köhler Ödülü'nün özellikle kalp odaklı organ koruma alanında yapılan çalışmaları ödüllendirdiğini kaydeden İçöz, "Yarışmaya uluslararası saygın dergilerde yayınlanan üç araştırmamla katıldım. Akciğer hastaları için geliştirilen bir ilacın kalp naklinde kullanılabileceğini deneylerle kanıtladık. İlacın kullanılmasından sonra kalp fonksiyonlarının çok daha iyi olduğu ortaya çıktı" şeklinde konuştu.KALP nakli sırasında dokuların yeterince kanlanamaması ve kan akışının yeniden başlamasının ciddi sorunlara yol açabileceğini kaydeden İçöz, "Duruma 'iskemi ve reperfüzyon hasarı' denir. Dokulara kan gitmeyince zarar oluşur, sonra kan dolaşımıyla ani değişim hasar verir. Zararı azaltmaya, kalbi korumaya çalışıyorum" dedi.PROFİçöz'e ödülü şubat ayında Hamburg'da yapılacak Thorax Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'nin yıllık büyük kongresinde takdim edilecek. Beş kişilik ekiple çalışmalarını yürüten İçöz'ün 10 doktora öğrencisi bulunuyor. İçöz, 1989 yılından bu yana verilen ödülü üçüncü kez kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi, "2017 yılında Ernst-Derra ödülü, 2020 yılında da Kardiyovasküler Tıp Araştırma Ödülü aldım" dedi.