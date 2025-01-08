Milli takım tercihi yürekten geldi

Bundesliga takımlarından Freiburg forması giyen Eren Dinkçi sezonun ilk yarısını değerlendirirken milli takım tercihine de değindi. Ay yıldızlı formayı tercih eden Eren, "Milli forma için aslında düşünerek karar vermek doğru değil. Herkes kendini biliyor. Bu karar kalbinin sesini dinleyerek alınır. Biz kararımızı vermiştik ve teklifi bekliyorduk. Çok şükür Türkiye A Milli Futbol Takımı'na davet edildim. Henüz maça çıkmadım, bir maçta yedek bekledim. Diğerinde dizimden sakatlığım nüksetti, kadrodan çıkarıldım. Forma giymek 2025 yılında nasip olacak diye düşünüyorum" dedi.

Almanya'da doğup büyüdüğünü hatırlatan Eren, "Burada futbol eğitimi aldım. Bana herkes 'Neden Almanya'yı tercih etmedin?' diye soruyor. Şunu söyleyeyim, biz evimizde sadece Türkçe konuşuyoruz. Evde milli maç izlerken, hepimiz tek yürek Türkiye'yi destekliyoruz. Kararı alırken, düşünmeye ihtiyaç hissetmedim, ait olduğum yerdeyim" diye konuştu.