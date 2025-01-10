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Giriş Tarihi: 10.1.2025 20:32

Berlin'deki İlkokulda saldırı paniği! Çocuklar özel operasyonla dışarı çıkarıldı

Berlin'in Schmargendorf semtindeki bir ilkokulda akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Alt-Schmargendorf İlkokulu’nda saldırı alarmı verildi, sınıflarda saklanan çocuklar özel operasyonla dışarıya çıkarıldı.

SABAH AVRUPA
Berlin’deki İlkokulda saldırı paniği! Çocuklar özel operasyonla dışarı çıkarıldı

Berlin'de akşam 18.00'e kadar eğitim verilen bir ilkokulda saatler 16:15'i gösterdiğinde saldırı alarmı verildi. Alt-Schmargendorf İlkokulu'nda panik durumları için özel olarak tasarlanmış iki alarm sisteminde acil durum düğmesine basıldı. Alarmın ardından okula Özel Operasyon Timi'nin (SEK) de aralarında bulunduğu 100 polis yönlendirildi. Olası ilk yardım müdahalesi için itfaiye ekipleri ve ambulanslar da okula sevk edildi.

VELİLER ENDİŞEYLE BEKLEDİ

Sınıflarda saklanan çocuklar polis operasyonu ile bir bir sınırlardan çıkarılırken dışarıda veliler büyük korku ile bekledi. Hiçbir çocuğun yaralanmadığı olayda polis okulu oda oda, sınıf sınıf aradı ancak saldırgan olabilecek birine ulaşılamadı. Alarmın iki nedenle çalmış olabileceği açıklandı. İlk olasılık 'Yanlışlıkla basıldı' olurken, ikinci olasılık olarak teknik arızaya işaret edildi.

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Berlin'deki İlkokulda saldırı paniği! Çocuklar özel operasyonla dışarı çıkarıldı
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