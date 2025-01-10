Taylan Bulut’a İngiltere kancası

Alman futbolunun köklü kulüplerinden ve Türk futboluna sayısız oyuncu veren Schalke 04, yeni bir Türk gencini daha sahneye çıkardı. 18 yaşındaki Taylan Bulut, Schalke'nin son 12 maçında ilk onbirde sahaya çıktı ve 90 dakikayı tamamladı. Futbola Bayer Leverkusen'in altyapısında başlayan ve dört sezon önce Schalke'ye transfer olan Taylan, sezon başında A takıma yükseldi. Göz dolduran sağ kanat oyuncusu, hızı ve tekniği ile İngiliz kulüplerinin dikkatini çekti. Devre arasında anlaşma sağlanırsa Taylan İngiltere'nin yolunu tutacak.

Bugünlere gelmenin kendisi için hiç de kolay olmadığını söyleyen Taylan, "Çocukluğumu yaşamadan sürekli antrenman ve maçlar ile mücadele ettim. Hem fiziksel hem de kafa olarak hep kendimi hazır tuttum. Bugüne kadar gelmemde en büyük emek tabi ki ailemin, Schalke'ye 150 km uzakta oturuyorlar, antrenman ve maçlarımda hiç yalnız bırakmadılar. Onları profesyonel formam ile sevindirdim. Bugüne kadar Almanya genç milli takımları ile 26 maça çıktım. Milli takım için konuşmak çok erken, zamanı gelince kararı ailem ile birlikte konuşup veririz" dedi.