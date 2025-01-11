Tavukçu Haşim belediye başkanlığına aday oldu

ALMANYA'NIN Emmerich kentinde yaşayan ve halk arasında‚ 'Tavuk Tanrısı' (Hühnergott) lakabıyla tanınan Manisalı Haşim Yıldırım, kentin belediye başkanlığı için adaylığını açıkladı. Yaklaşık 20 yıldır Emmerich'te çalışan, 10 yıldır da kentte yaşayan Yıldırım, bir süpermarket önündeki tavuk standında çalışıyor.

Yıldırım, halkın kendisine gösterdiği destek ve ilgi sonrası Eylül ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde başarılı olacağına inandığını ifade etti. Tavukçu Yıldırım, adaylık için gerekli olan 180 imzayı da toplamakta sorun yaşamayacağını belirtti.

Seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini dile getiren evli ve üç çocuk babası Haşim Yıldırım, "Herhangi bir partiye bağlı değilim. Gerçek bir bağımsız adayım. Öncelikli hedeflerim arasında çocuklar ve gençler için daha fazla imkan oluşturmak var. Kentteki ticareti geliştirmek ve eğitimi iyileştirmek de önceliklerim arasında. Sosyal medyada düzenli olarak halkın sorunlarını dinleyebileceğim bir iletişim platformu oluşturmak istiyorum" dedi.