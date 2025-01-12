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Giriş Tarihi: 12.1.2025 12:21 Son Güncelleme: 12.1.2025 12:21

Irkçı AfD’nin hedefi tersine göç başlatmak

Göçmen karşıtı AfD, iktidara gelmeleri halinde büyük çapta tersine göç başlatacaklarını dile getirdi. Partinin başbakan adayı Weidel, CDU’yu da kendi politikalarını takip etmekle suçladı.

Fatih YILMAZ
Irkçı AfD’nin hedefi tersine göç başlatmak

Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) düzenlediği kongrede beklenildiği üzere Alice Weidel'i başbakan adayı olarak resmen ilan edildi. Riesa kentindeki parti kongresinde alışılmışın dışında sert bir konuşma yapan Weidel, göçmen kökenlileri geri göndereceklerini söyledi, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne (CDU) yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Daha önce geri göç kavramını zehirli bir kavram olarak nitelendiren Weidel, büyük çapta geri dönüşlerin başlatılması gerektiğini belirterek, "Eğer buna 'Remigrasyon' denilecekse, öyle olsun" dedi ve bu sözleri salonda büyük alkış aldı. Weidel'in çıkışıyla partideki radikal kanadın desteğini almayı hedeflediği yorumları yapıldı.

Konuşmasında yenilenebilir enerjiye karşı olduğunu sert dile eleştiren Weidel, "İktidara geldiğimizde tüm rüzgar türbinlerini yıkacağız" dedi ve sözleriyle AfD'nin enerji politikasındaki köklü değişiklik vaatlerini bir kez daha yeniledi.

Rus gazının enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılacağını da belirten Weidel, CDU'yu sert b şekilde eleştirerek partiyi "dolandırıcı parti" olarak nitelendirdi, CDU'nun AfD'nin politikalarını taklit ettiğini iddia etti.

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Irkçı AfD’nin hedefi tersine göç başlatmak
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