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Giriş Tarihi: 14.1.2025 15:46

Taylan Duman gözden düştü

Almanya 2. Bundesliga takımlarından FC Nürnberg’in teknik direktörü Miroslav Klose (46), takımın orta saha oyuncusu Taylan Duman’ı gözden çıkardı.

Mustafa AKBABA
Taylan Duman gözden düştü

Klose, Nürnberg'in B takımının FC Ingolstadt karşısında verdiği dostluk maçı sınavında (3:0) bile ilk on birde orta saha oyuncuları Taylan Bulut (27) ve Benjamin Goller'e (26) yer vermedi.

Klose, "Ben de sadece on bir oyuncuya sahada yer verebilirim. Kulüp bir ya da iki oyuncuyla zaten konuştu, onlar da bunu biliyor" dedi. Klose isim vermezken Duman ve Goller'in başka takımlara gidebileceği sinyalini verdi.

30 Temmuz 1997'de Almanya'nın Moers kentinde dünyaya gelen Taylan Duman, sırasıyla Duisburg, Düsseldorf ve Dortmund'un alt takımlarında oynadı. 1 Temmuz 2021'de FC Nürnberg takımı ile anlaşan Duman'ın sözleşmesi 30 Haziran 2025'de sona eriyor.

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Taylan Duman gözden düştü
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