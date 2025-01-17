Scholz, CDU liderliğinde koalisyona kapıyı kapattı

Almanya Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, CDU lideri Friedrich Merz'in başkanlığında oluşacak Büyük Koalisyon hükümetinde yer almayacağını kesin dille açıkladı. Scholz, "Böyle bir kabinede kesinlikle yer almayacağım" dedi.

"VERGİ POLİTİKALARI ADALETSİZ"

Seçim öncesinde, SPD'nin halktan yeni bir yetki alarak hükümeti kuracağını umduğunu ifade eden Scholz, CDU/CSU'nun sunduğu ekonomik politikalara sert eleştiriler yöneltti. Scholz, "CDU/CSU'nun vergi indirimlerini, özellikle en yüksek gelir grubundakilere yönelik olanları, adaletsiz ve uygunsuz buluyorum. Bu politika, toplumun geri kalanını zor durumda bırakırken sadece en zenginleri daha da zenginleştirecek" diye konuştu.

"SEVİLMESE DE ADİL YAKLAŞIM"

Scholz, en zengin yüzde birin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini savundu ve bunun herkes tarafından sevilmeyebileceğini ancak adil bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Öte yandan, CDU'nun en zengin yüzde 10'a yönelik vergi indirimlerini "hem adaletsiz hem de mali açıdan sorunlu" olarak nitelendirdi. Scholz, seçmenlere SPD'ye oy verme çağrısında bulunarak, "Almanya'nın gelecekte nasıl yönetileceğine dair net bir karar verilmeli. Eğer CDU'nun bu tür politikalarını durdurmak istiyorsanız, en iyi yol SPD'ye bir oy vermek" dedi.