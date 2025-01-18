22 yıllık kaçışı yeni teşebbüs bitirdi

TANIKLAR GEÇMİŞİ HATIRLAYAMADI

Ali C., Münster Eyalet Mahkemesi'nde yargılandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davanın tüm duruşmalarında sessizliğini koruyan sanığın ayrılığı kabullenemeyip cinayeti işlediği dile getirildi. Cinayetin üzerinden uzun yıllar geçmiş olması, bazı tanıkların ölmesi hayatta olanların ise olayı tam hatırlayamaması, hakimin karar verme aşamasını zorlaştırdı. Hakim, sanığın cinayeti kasıtlı olarak işlediğine kanaat getirdi.