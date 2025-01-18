22 yıllık kaçışı yeni teşebbüs bitirdi

Almanya'nın Steinfurt kentindeki 2003 yılında işlenen cinayet, Fransa'daki bir cinayete teşebbüs vakasında çözüldü. 37 yaşındaki Katrin G.'yi 66 kez bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, Fransa'da da cinayete teşebbüste bulununca alınan DNA örneğinden yakayı ele verdi. 22 yıl önce şüpheli listesine giren ancak yakalanmadan kaçmayı başaran Ali C. (53), Fransa'daki suçundan dolayı aldığı cezayı çektikten sonra Almanya'ya iade edildi.
TANIKLAR GEÇMİŞİ HATIRLAYAMADI
Ali C., Münster Eyalet Mahkemesi'nde yargılandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davanın tüm duruşmalarında sessizliğini koruyan sanığın ayrılığı kabullenemeyip cinayeti işlediği dile getirildi. Cinayetin üzerinden uzun yıllar geçmiş olması, bazı tanıkların ölmesi hayatta olanların ise olayı tam hatırlayamaması, hakimin karar verme aşamasını zorlaştırdı. Hakim, sanığın cinayeti kasıtlı olarak işlediğine kanaat getirdi.
DNA ÖRNEKLERİ UYUŞTU
Ali C., 2018 yılında Paris'te bir sosyal hizmet görevlisini öldürmeye teşebbüs ederken yakalandı. Bu olayda alınan DNA örnekleri, Steinfurt'taki bir parkta bulunan kadından alınan DNA ile uyuştu. Ali C., bu teşebbüsten aldığı 13 aylık hapis cezasını tamamladıktan sonra Almanya'ya iade edildi.