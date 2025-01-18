Kontrolden kaçtı donarak ölüyordu! Akıllara durgunluk veren yolculuk

30 KM YOLCULUK YAPTI

Görgü tanıkları, iki vagonun arasına atlayan ve kablolara tutunarak seyahat eden adamı görünce polisi aradı. Alman Demiryolları'nın (DB) acil durum merkezi, Münih'ten Lübeck'e giden ICE 786 trenini tespit etti. Makinist, polisin talimatıyla hareket noktasından 30 km ilerideki Kinding İstasyonu'nda kontrollü şekilde durduruldu. Trende tesadüfen bulunan bir polis, Macar yolcuyu trene aldı.