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Giriş Tarihi: 18.1.2025 10:04 Son Güncelleme: 18.1.2025 10:07

Kontrolden kaçtı donarak ölüyordu! Akıllara durgunluk veren yolculuk

Almanya’da önceki gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 40 yaşındaki Macar yolcu, iki vagon arasına atlayıp saatte 282 km/s hıza ulaşan trende 30 km seyahat etti.

Kontrolden kaçtı donarak ölüyordu! Akıllara durgunluk veren yolculuk

Münih ana tren istasyonundan Lübeck kentine giden trene biletsiz binen 40 yaşındaki Macar kökenli bir yolcu, akıl almaz bir yolculuk gerçekleştirdi. Hızlı trenin mola verdiği Nürnberg istasyonunda bilet kontrolünden kaçıp trenden inen yolcu, trenin kapılarının kapanması üzerine iki vagon arasına atladı. Tren sefer sırasında 282 km/s hıza ulaştı. Kablolara tutunarak seyahat eden adam, görgü tanıklarının araması üzerine donarak ölmekten kurtuldu.

30 KM YOLCULUK YAPTI

Görgü tanıkları, iki vagonun arasına atlayan ve kablolara tutunarak seyahat eden adamı görünce polisi aradı. Alman Demiryolları'nın (DB) acil durum merkezi, Münih'ten Lübeck'e giden ICE 786 trenini tespit etti. Makinist, polisin talimatıyla hareket noktasından 30 km ilerideki Kinding İstasyonu'nda kontrollü şekilde durduruldu. Trende tesadüfen bulunan bir polis, Macar yolcuyu trene aldı.

GEREKÇESİYLE DE ŞAŞIRTTI

Biletsiz yolcu, polise istasyonda sigara molası vermek istediğini, kapıların kapanması nedeniyle tekrar trene binemediğini ifade etti ve bagajını trende bırakmamak için iki vagon arasına atlayarak kablolara tutunduğunu dile getirdi.

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Kontrolden kaçtı donarak ölüyordu! Akıllara durgunluk veren yolculuk
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