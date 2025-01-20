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Giriş Tarihi: 20.1.2025 11:18

34 yıldır başkenti Berlin’e taşıyamadılar!

Almanya’nın birleşmesinden bir yıl sonra Başkent’in Bonn’dan Berlin’e taşınması kararlaştırıldı. Ancak aradan geçen 34 yıla rağmen bakanlıkların bir kısmı Bonn’da kaldı. Bu durum Berlin’i rahatsızlık ederken Belediye Başkanı, “Federal Hükümet tamamen Berlin’e ait olmalı” dedi

Mustafa AKBABA
34 yıldır başkenti Berlin’e taşıyamadılar!

Doğu ve Batı Almanya 3 Ekim 1990 günü birleşince başkentin Bonn'dan Berlin'e taşınması gündeme geldi. 20 Haziran 1991 günü parlamento ile hükümetin Bonn'dan Berlin'e taşınıp taşınmaması gerektiği konusunda yaklaşık 12 saat süren oturum yapıldı. Milletvekilleri 320'ye karşı 337 oyla başkentin Berlin'e taşınmasını onayladı.

BONN 2. SİYASİ MERKEZ

Aradan sekiz yıl geçti ve 1999'da parlamento ve Federal Hükümet'in bir kısmı yeni başkentte çalışmaya başladı. Bonn'a federal şehir unvanı verildi ve ikinci siyasi merkezi oldu. Kararın üzerinden geçen 34 yıl sonra Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner (CDU), federal bakanlıkların tamamının başkente taşınmasını istedi.

TAŞINMA PLANLANMALI

Başkan Wegner, "Federal Hükümet tamamen Berlin'e ait olmalıdır. Bu durum verimsiz, iklim açısından zararlı ve maliyetli" dedi ve taşınmanın planlanması gereğine dikkat çekip uygulanması gerektiğini ifade etti.

ALTI BAKANLIK BONN'DA

Vergi mükellefleri derneğine göre, çift hükümet merkezi her yıl vergi mükelleflerine 20 milyon Euro'ya mal oluyor. Maliyeti, memurların seyahatleri veya ikinci lokasyondaki ek ofislerin masrafları artırıyor. Günümüzde, 15 bakanlıktan altısı hala Bonn'da bulunuyor. Berlin'deki bakanlıkların Bonn'da ikinci bir merkezi yer alıyor.

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34 yıldır başkenti Berlin’e taşıyamadılar!
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