Bundesliga’nın Türkleri göz doldurdu

Bundesliga'da 18. hafta mücadeleleri geride kalırken, Türk kökenli futbolcuların büyük çoğunluğu maçlarda süre aldı. Haftanın açılış maçında Frankfurt, Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin'i adeta ateşe attı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Frankfurt, rakibini yeni bir krizin eşiğine getirdi. Ev sahibi ekipte Can Uzun 87. dakikada oyuna dahil olurken, konuk ekipte kaptan Emre Can 90 dakika sahada mücadele etti.

Stuttgart Freiburg'u 4-0 gibi net bir skor ile geçerken, Atakan Karazor kaptan olarak sahaya çıktı ve 90 dakikayı sarı kart ile tamamladı. Deniz Undav ise 20 dakika görev aldığı maçta takımının son golünü atan isim oldu. Freiburg da ise Eren Dinkçi 59. dakikadan sonra oyuna dahil edildi. Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Hoffenheim, deplasmanda Kiel'i 3-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Hoffenheim'da Erencan Yardımcı maça ilk onbirde başladı ve 70. dakikada kenara geldi.

Augsburg deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 mağlup ederken, genç oyuncu Mert Kömür 65. dakikadan sonra görev yaptı.

Lider Bayern Münih sahasında Wolfsburg'u 3-2 mağlup ederken, konuk ekipte Salih Özcan yine kulübeden çıkamadı ve yedekler arasında kaldı.