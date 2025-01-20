Katilin asıl niyeti ortaya çıktı

KONUŞMADAN UZLAŞMA ÇIKMADI

Gürsel Özçelik'in tatilden döndükten sonra bu ikiliyi bir kafede buluşturup geç saatlere kadar konuştuğu ve sorunları çözmek istediği aktarılırken, görüşmeden uzlaşma çıkmadığı belirtildi. Murat P.'nin ifadesinde otomobilde silahını çıkardığı ve amcasını vurmak için silahı edindiğini söylediği ortaya çıktı. Gürsel Özçelik'in Murat P.'yi yatıştırmaya çalışırken konuşmanın ciddiye bindiği, zanlının itişme sırasında silahın üç kez ateş aldığını söylediği de ifadeye yansıdı.

Murat P., patronunun cansız bedeniyle sokak sokak dolaşmış ve otoyol kenarındaki bir dinlenme tesisinde polisi arayarak teslim olmuştu.