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Giriş Tarihi: 20.1.2025 14:10

Katilin asıl niyeti ortaya çıktı

Almanya’nın Hagen kentinde patronunu öldüren katil zanlısı Murat P.’nin asıl hedefinin aslında kurbanın amcası olduğu ortaya çıktı. Zanlı ile hedefteki amcanın uzun süredir anlaşamadığı ifade edildi.

Cengiz PARLAYAN
Katilin asıl niyeti ortaya çıktı

Patron cinayetinde yeni gelişmeler ortaya çıktı. Hagen kentinde, oto tamirhanesi, oto kuaförü ve lastikçisi ile hurdalık sahibi Gürsel Özçelik'i (36) kafasına üç el ateş ederek öldüren Murat P.'nin (35) aslında hedefinde başkası olduğu ifade edildi.

Zanlının, Gürsel Özçelik'in hurdacının başındaki amca ile uzun zamandır anlaşamadığı ve onu öldürmek için üç ay önce silah aldığı ifade edildi.

KONUŞMADAN UZLAŞMA ÇIKMADI

Gürsel Özçelik'in tatilden döndükten sonra bu ikiliyi bir kafede buluşturup geç saatlere kadar konuştuğu ve sorunları çözmek istediği aktarılırken, görüşmeden uzlaşma çıkmadığı belirtildi. Murat P.'nin ifadesinde otomobilde silahını çıkardığı ve amcasını vurmak için silahı edindiğini söylediği ortaya çıktı. Gürsel Özçelik'in Murat P.'yi yatıştırmaya çalışırken konuşmanın ciddiye bindiği, zanlının itişme sırasında silahın üç kez ateş aldığını söylediği de ifadeye yansıdı.

Murat P., patronunun cansız bedeniyle sokak sokak dolaşmış ve otoyol kenarındaki bir dinlenme tesisinde polisi arayarak teslim olmuştu.

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Katilin asıl niyeti ortaya çıktı
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