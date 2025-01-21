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Giriş Tarihi: 21.1.2025 10:12

Almanya’da endişeli bekleyiş

Milyonlarca kamu çalışanının maaşlarına zam yapılması için sendikalar ile işveren arasında pazarlık başladı. Sendika daha pazarlığın başında dev grev dalgasından söz edince endişe arttı

SABAH AVRUPA
Almanya’da endişeli bekleyiş

Kamu hizmetleri sendikaları ile işverenler, federal hükümet ve belediyeler arasındaki yaklaşan toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde, Hizmet Sektörü Sendikası Verdi'den grev hatırlatması geldi. Sendika Başkanı Frank Werneke, "Çalışanlar, taleplerini savunma konusunda son derece motive olmuş durumda. Bir grevin gerekli olup olmayacağı işverenlere bağlı" dedi.

Werneke, işverenlerin en geç 17-18 Şubat'ta yapılacak ikinci müzakere turunda iyi bir teklif sunmasının önemli olduğunu ifade etti. Başkan, bu tarihin, genel seçimden hemen öncesine denk geldiğini belirtip, seçimlerin uyarı grevleriyle etkilenmesini istemediğini belirtti. Verdi başkanı, iki yıl önce olduğu gibi, geniş kapsamlı bir toplu taşıma grevini tamamen dışlamadı.

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Almanya’da endişeli bekleyiş
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