Camiye paha biçilmez hediye

Almanya'nın Braunschweig kenti yakınlarındaki Wolfenbüttel kasabasında bulunan Yeşil Cami'ye, 19. yüzyıldan kalma el yazması Kur'an-ı Kerim'i hediye edildi. Seyyid Süleyman Vehbi Efendi tarafından ketebesi yazılmış tarihi Kur'an-ı Kerim, cami derneği yöneticilerinde büyük mutluluğa neden oldu.

Cami derneği Başkan Yardımcısı Mustafa User, "Bu tarihi Kur'an-ı Kerim buradaki topluluğumuzun manevi ve kültürel mirasına kazandırılmıştır bundan sonra da topluluğumuzda kalıcı bir manevi miras olarak yerini alacak. Bu eser, camimizin özel bir alanında sergilenecek, herkesin görüp incelemesine açık olacak. Topluluğumuzun dini ve kültürel mirasına ışık tutacak bu eser, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurarak gelecek nesillere aktarılacak" ifadelerini kullandı.

User,yöneticilerle birlikte Niewöhner ve Kröger'e eşsiz bağış için derin teşekkürlerini sundu.