Almanya’daki katil doktor skandalında kan donduran gelişme: 60 kişiyi böyle öldürmüş!

YENİ İPUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Berlin Savcılığı Sözcüsü Sebastian Büchner daha önce 8 ölümden şüphelenildiğini ancak incelemeler sonucunda daha fazla ölüm vakasının olabileceğine dair ipuçlarının ortaya çıktığını belirtti. Cani doktorun geçmişte çalıştığı dönemden kalan 60'dan fazla ölüm vakası detaylı olarak inceleniyor.