Almanya’daki katil doktor skandalında kan donduran gelişme: 60 kişiyi böyle öldürmüş!

Almanya'nın başkenti Berlin'de palyatif bakım ünitesi hekimi hakkında yürütülen soruşturma derinleşti. Johannes M. (40) adlı hekimin en az 60 hastasını öldürdüğünden şüphelenildiği açıklandı. Ağır hasta olduğu belirtilen kişilere yönelik cinayet iddialarıyla gündeme gelen doktorun, şimdiye kadar 10 hastasının mezarlarının açıldığı aktarıldı.
YENİ İPUÇLARI ORTAYA ÇIKTI
Berlin Savcılığı Sözcüsü Sebastian Büchner daha önce 8 ölümden şüphelenildiğini ancak incelemeler sonucunda daha fazla ölüm vakasının olabileceğine dair ipuçlarının ortaya çıktığını belirtti. Cani doktorun geçmişte çalıştığı dönemden kalan 60'dan fazla ölüm vakası detaylı olarak inceleniyor.
CİNAYET İŞLEME DÜRTÜSÜ OLABİLİR
Savcılık, geçen yıl ağustos ayından bu tana tutuklu bulunan katil doktorun cinayet işleme dürtüsü nedeniyle hastalarını öldürmüş olabileceği üzerinde durduklarını bildirdi. Johannes M., evde bakım uyguladığı hastalarını öldürdükten sonra geride iz bırakmamak için bazı evleri kundakladığı da ortaya çıkmıştı.
AKILLARA HÖGEL'İ GETİRDİ
Katil doktor Johannes M., akıllara ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük seri katili Niels Högel'i getirdi. Oldenburg ve Delmenhorst hastanelerinde 2000-2005 yılları arasında aralarında 3 Türk'ün de bulunduğu 87 hastayı öldürdüğü belirlenen hastabakıcı Högel, 2019'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.