Karısını öldürdü intihar sürü verdi! 25 yıl sonra sır perdesi aralanacak

Almanya'da intihar sanılan bir ölüm daha cinayet çıktı. 2000 yılı şubat ayında evinde dolaba asılı bulunan 28 yaşındaki dört çocuk annesi Seher Ö.'nün kocası tarafından öldürüldüğü belirlendi. Olaydan kısa süre sonra tutuklanan ve dört hafta gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan Hayati Ö., iki yıl önce bir yakınının ifadesi sonrası yeniden tutuklandı, önceki gün hakim önüne çıkarıldı.
YILLARCA İŞKENCE ETTİ
Duruşmada iddianame okundu. Savcılığın iddianamesine göre ailesi tarafından akrabası Hayati Ö. ile 1980'lerin sonunda evlendirilerek Almanya'ya getirilen Seher Ö., eşinden sistematik şekilde işkence gördü. Dört çocuk sahibi olan Seher Ö., sürekli aşağıladı. Sık sık dayak yiyen kadın, 1997 yılında dayanamayarak üç çocuğuyla kadın sığınma evine gitti. Adresini gizledi, başörtüsünü çıkardı ve yeni bir hayata başladı, yeni ilişkiye yelken açıp boşanmak istedi.
CİNAYETİ İNTİHAR GİBİ GÖSTERDİ
Durumu kabullenemeyen Hayati Ö., eşinin yeni adresi öğrendi, "Eve dönmezsen başına bir şey gelir" diye tehditte bulundu. İstediği gerçekleşmeyen koca, cinayet planladı. Hayati Ö., Şubat 2000'de bilinmeyen bir suç ortağıyla Seher Ö.'nün yeni dairesine girip eşini boğarak öldürdü. Sanık, cinayeti intihar gibi göstermeye çalıştı, cesedin boynuna bir ip geçirip dolaba astı. Cesedi kadının kızı buldu.
TANIK DOSYAYI YENİDEN AÇTIRDI
Olayı soruşturan ekip, kadının yüzündeki yaralar nedeniyle cinayetten şüphelendi, fakat suç kanıtlanamadı. 2023 yılında Hayati Ö.'nün bir yakını polise gidip Hayati Ö.'nün eşini öldürdüğünü söylediğini anlattı, "Kötü bir şey yaptım" dediğini aktardı.
İddianamede, Hayati Ö.'nün cinayet ortağına para verdiği de yer aldı. Cinayetten önce birçok para transferi yapıldığı belirlendi.
TERCÜME HATASI DAVAYI ÖTELEDİ
Aralık ayında başlayan dava, 207 sayfalık iddianamenin Türkçeye çevrilmemesi üzerine görülememişti. Önceki günkü duruşmaya katıldı. Kızlar, hakim tarafından mahkeme salonundan çıkarıldı. Gerekçe tanık olarak dinlenebilecekleri oldu. Davanın nisan ayı sonunda karara bağlanması bekleniyor.
Dört Çocuk Annesine Suikast: Kocası Onun Ölümü İçin Para mı Verdi?
Eşini terk ettiği için mi ölmek zorunda kaldı? Mahkeme şu anda Seher Ö.'nün cinayetini ele alıyor: Dört çocuk annesi olan 28 yaşındaki kadın, 2000 yılında öldürüldü. Sanık, 25 yıl sonra yargılanan kocası.
Münih - Karısını, namusunu kurtarmak için mi öldürdü? Hayati Ö. (57) hakkında Münih Eyalet Mahkemesi'nde yeniden dava görülüyor. Daha önce Aralık ortasındaki duruşma kısa süre önce iptal edilmişti. Çünkü cinayet zaman aşımına uğramaz. Münih Adaleti, 25 yıl sonra bile Seher Ö.'nün ölümünü aydınlatmaya çalışıyor. O zamanlar 28 yaşında olan kadın, Şubat 2000'de boğularak öldürüldüğünde sanıkla dört çocuğa sahipti.
Münih'te cinayet: Koca, karısı kendisini terk ettiği için mi onu öldürdü?
Savcılığa göre, olayın nedeni narsistik öfkeydi, çünkü Seher Ö. sanığı terk etmişti. Sanık, bunu kabullenmek istemediği için kadını öldürdü. Mahkemede ortaya çıkan bilgilere göre, cinayetin arkasında tam anlamıyla bir komplo vardı. Öyle ki, bir baş araştırmacının ifadesine göre, sanık olaydan önce eşini öldürtmek için para teklif etmişti. Cinayetten önce birçok para transferi yapıldığı belirtildi. Bu paralar, aile üyeleri aracılığıyla gizlenerek iletilmiş veya nakit olarak çekilmişti.
Daha sonra dört çocuk annesi, Münih'in kuzeyindeki dairesindeki çocuk odasında ölü bulundu. Kadın, ayrılıktan sonra ve kadın sığınma evine aylarca süren kaçışın ardından burada yaşıyordu. Bir kızı, cesedi boynunda bir ip ile bulduğunda, olay başlangıçta intihar olarak değerlendirildi. Ancak yüzündeki yaralanmalar nedeniyle şüpheler oluştu.
Bir araştırmacıya göre, cinayet sebebi "yaralanmış onur"
"En belirgin sebep, yaralanmış onur duygusuydu," dedi araştırmacı. "Sanık ve ailesi, eşin onu terk etmesini bir utanç olarak görüyordu." Hayati Ö., eşine tehditte bulunmuştu: "Eve dönmezsen başına bir şey gelir." Ancak Ö.'ye bu suç hiçbir zaman kanıtlanamadı.
Bir tanığın polise başvurması davada dönüm noktası mı?
2023'te bir tanık polise başvurdu: Sanığın, ona cinayeti itiraf ettiğini belirtti. Ancak duruşmada Ö. sessiz kalıyor. Tanık, o dönemde sağlık sorunları nedeniyle ifadesini verememişti. Şimdi ifadesi pazartesi günü bekleniyor ve bu ifade cinayet davasında belirleyici olabilir.
SANIĞIN AVUKATI "CİDDİ ŞÜPHELER" DİLE GETİRİYOR
Ancak dün sanık avukatı Adam Ahmed "ciddi şüpheler" dile getirdi. Davanın 25 yıl sonra "anıların sisine büründüğünü" ve çözülmesinin çok zor olduğunu belirtti. Ayrıca hukuki problemler de bulunuyor: O dönemde adam öldürme suçu araştırılmış, ancak bir sonuca varılamamıştı. Şimdi cinayet suçu tartışılıyor. Fakat net kanıtlar eksik, ayrıca olay yeri delilleri de "zayıf," dedi araştırmacı. Hatta "iki failden" şüphelendiğini belirtti.
Dava, kurbanın ailesi için acı olmaya devam ediyor. Kızları dün mahkeme salonundan çıkarıldı çünkü onlar da tanık olarak dinlenebilir. Münih'te dava, nisan sonuna kadar devam edecek.