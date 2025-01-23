Karısını öldürdü intihar sürü verdi! 25 yıl sonra sır perdesi aralanacak

Daha sonra dört çocuk annesi, Münih'in kuzeyindeki dairesindeki çocuk odasında ölü bulundu. Kadın, ayrılıktan sonra ve kadın sığınma evine aylarca süren kaçışın ardından burada yaşıyordu. Bir kızı, cesedi boynunda bir ip ile bulduğunda, olay başlangıçta intihar olarak değerlendirildi. Ancak yüzündeki yaralanmalar nedeniyle şüpheler oluştu.

Bir araştırmacıya göre, cinayet sebebi "yaralanmış onur"

"En belirgin sebep, yaralanmış onur duygusuydu," dedi araştırmacı. "Sanık ve ailesi, eşin onu terk etmesini bir utanç olarak görüyordu." Hayati Ö., eşine tehditte bulunmuştu: "Eve dönmezsen başına bir şey gelir." Ancak Ö.'ye bu suç hiçbir zaman kanıtlanamadı.

Bir tanığın polise başvurması davada dönüm noktası mı?

2023'te bir tanık polise başvurdu: Sanığın, ona cinayeti itiraf ettiğini belirtti. Ancak duruşmada Ö. sessiz kalıyor. Tanık, o dönemde sağlık sorunları nedeniyle ifadesini verememişti. Şimdi ifadesi pazartesi günü bekleniyor ve bu ifade cinayet davasında belirleyici olabilir.

SANIĞIN AVUKATI "CİDDİ ŞÜPHELER" DİLE GETİRİYOR

Ancak dün sanık avukatı Adam Ahmed "ciddi şüpheler" dile getirdi. Davanın 25 yıl sonra "anıların sisine büründüğünü" ve çözülmesinin çok zor olduğunu belirtti. Ayrıca hukuki problemler de bulunuyor: O dönemde adam öldürme suçu araştırılmış, ancak bir sonuca varılamamıştı. Şimdi cinayet suçu tartışılıyor. Fakat net kanıtlar eksik, ayrıca olay yeri delilleri de "zayıf," dedi araştırmacı. Hatta "iki failden" şüphelendiğini belirtti.

Dava, kurbanın ailesi için acı olmaya devam ediyor. Kızları dün mahkeme salonundan çıkarıldı çünkü onlar da tanık olarak dinlenebilir. Münih'te dava, nisan sonuna kadar devam edecek.