Almanya’da Müslümansız İslam Konferansı!

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın (BMI) Alman İslam Konferansı (DIK) kapsamında düzenleyeceği etkinlik "Müslüman Düşmanlığı ve Müslümanlara Yönelik Irkçılıkla Mücadele" adı altında yapılacak. 17 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan DIK çerçevesinde bir uzmanlık günü düzenlenecek. Ancak, etkinlik panelinde hiçbir Müslüman temsilci yer almayacak.

HIRİSTİYAN GENÇLER OLACAK

Alman İçişleri Bakanlığı, panel için kendi kurumundan temsilciler, Evangelist Gençlik Grubu ve "Neue Deutsche Medienmacher*innen" adlı sivil toplum kuruluşunun temsilcilerini davet etti. Bu durum, Müslüman toplum temsilcileri arasında hoşnutsuzluk yarattı. İslam Konferansı'na tek bir Müslüman temsilcinin davet edilmemiş Müslüman toplumu arasında tepkiye neden oldu.