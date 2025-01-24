Almanya’da Müslümansız İslam Konferansı!

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın (BMI) Alman İslam Konferansı (DIK) kapsamında düzenleyeceği etkinlik "Müslüman Düşmanlığı ve Müslümanlara Yönelik Irkçılıkla Mücadele" adı altında yapılacak. 17 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan DIK çerçevesinde bir uzmanlık günü düzenlenecek. Ancak, etkinlik panelinde hiçbir Müslüman temsilci yer almayacak.
HIRİSTİYAN GENÇLER OLACAK
Alman İçişleri Bakanlığı, panel için kendi kurumundan temsilciler, Evangelist Gençlik Grubu ve "Neue Deutsche Medienmacher*innen" adlı sivil toplum kuruluşunun temsilcilerini davet etti. Bu durum, Müslüman toplum temsilcileri arasında hoşnutsuzluk yarattı. İslam Konferansı'na tek bir Müslüman temsilcinin davet edilmemiş Müslüman toplumu arasında tepkiye neden oldu.
HAKARET SAYARDIM
Bir Müslüman STK'nın temsilcisi, "Neyse ki henüz bir davet almadım. Böyle bir daveti hakaret olarak değerlendirirdim" diyerek tepki yarattı. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete, etkinliği eleştirerek, Bu yaklaşım, diyalog temelli ilişkilere tamamen aykırıdır" dedi. Mete, Bakan Nancy Faeser'in döneminde DIK etkinliklerinin gerçek bir diyalogdan uzaklaştığını belirtti.
İNANDIRICILIK ZEDELENDİ
Katılımcı listesi hâlâ belirsizliğini koruyor. İçişleri Bakanlığı'nın davetiyeleri henüz göndermediği öğrenildi. İslam Konferansı, 2022 yılında başlayan 6. dönem görüşmeleri kapsamında yapılacak. Müslüman temsilcilerin dışlanması, etkinliğin amacına ve inandırıcılığına gölge düşürdü. Etkinlik yaklaşırken, bu kararın toplumsal diyalog üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ediyor. Müslüman toplumu dışlayan bu yaklaşımın, uzun vadede DIK'ın güvenilirliği ve işlevselliği üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.