Almanya’yı sarsan saldırıda şok gelişme!

Bavyera Eyaleti'ne bağlı Aschaffenburg kentinde anaokulu çocuklarına yönelik bıçaklı saldırının ardından skandal çıktı. İki yaşındaki Fas uyruklu Yannis D. ile çocukları korumaya çalışan 41 yaşındaki adamı öldüren, biri çocuk iki kişiyi de yaralayan Enamullah O.'nun (28), aşırı suçlu diye hapse alınmadığı cezasının ertelendiği belirlendi.

CEZALARI DİKKATE ALMADI



Saldırgana ilişkin tutulan protokole göre, Enamullah O., geçen yıl ilkbaharda, kaldığı mülteci yurdunda kavga çıkarıp kasıtlı yaralama suçundan 800 euro para cezasına çarptırıldı. Haziran ayında karar kesinleşti. Ancak Enamullah O., bu para cezasını ödemedi. 2 Aralık günü Schweinfurt Savcılığı, 40 günlük hapis cezası verdi. Hapis cezasının başlangıç tarihi 23 Aralık olarak belirlendi. Enamullah O., cezasını çekmek için teslim olmadı.

"ÜLKEYİ TERK EDECEĞİM" DEDİ

24 Aralık'tan saldırının gerçekleştiği 22 Ocak gününe dek hiçbir şey yapılmadı, yurda gidilip hapse götürülmedi. Suç dosyası kabarık olan Enamullah O., dolandırıcılığa teşebbüs nedeniyle, Aschaffenburg Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 1 Temmuz 2024'te 15 günlük para cezasına çarptırıldı. Savcılık beklemeyi olağan prosedür olarak gördü. Saldırgan, tüm bu suçlarından sonra 4 Aralık'ta gönüllü ülkeden ayrılacağına dair yetkililere mektup yazdı, bekleme aşamasında saldırı gerçekleşti.

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE ALINDI

Aschaffenburg Sulh Mahkemesi, Enamullah O.'nun (28) psikolojik durumunu dikkate alarak hapishaneye değil, kapalı psikiyatri kliniğine sevk edilmesine hükmetti. Aschaffenburg Savcılığı, saldırganı iki cinayet, iki de cinayete teşebbüs ile suçluyor. Saldırı, kamuoyunda güvenlik önlemlerinin artırılması çağrılarına yol açtı.