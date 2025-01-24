Scholz: Vatandaşlık reformu tehdit altında

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, uzun yıllar çaba sarf ettiği en önemli reformlardan birinin vatandaşlık yasasının modernize edilmesi olduğunu dile getirdi. Scholz, "Çifte vatandaşlık hakkının tanınması büyük bir adımdır ve bu sayede birçok kişi hem eski vatanını hem de yeni vatanını sahiplenerek karar süreçlerine katılma fırsatını elde etti" diye konuştu.

Başbakan Scholz, bu reformun şu anda tehdit altında olduğu uyarısında bulunarak, "CDU/CSU'nun her şeyi geri almak istemesi beni çok üzüyor" dedi. Anadolu Ajansı'na konuşan Scholz, Almanya'nın, başka ülkelerden gelen insanların emeğine, özverisine ve iyi niyetine olan ihtiyacına dikkati çekerek, "Onlara, bu ülkeye yerleştiklerinde, Alman dilini konuştuklarında, çalıştıklarında ve gelir elde ettiklerinde vatandaş olma imkanı vererek ülkede karar verme fırsatı da verilmelidir" diye konuştu.

SEÇİME KATILIM ÇAĞRISI YAPTI

Scholz, 23 Şubat günü gerçekleşecek olan erken genel seçime yüksek katılım çağrısında bulunarak "Demokrasilerde en önemli şey sandığa gitmektir. Mümkün olduğunca çok sayıda insanın bunu yapacağını umuyorum" dedi. Başbakan Scholz, Almanya'daki Türk kökenli seçmenlere ilişkin, "Öncelikle, Türkiye ile bir şekilde bağlantısı olan, ya kendileri ya da ebeveynleri veya büyükanne büyükbabaları Türkiye'den gelen bu kadar çok vatandaşın Almanya'da demokratik sürece katılmasından dolayı çok mutluyum. Bu, demokrasimiz için iyi bir gelişme" görüşünü dile getirdi.

"EKONOMİK İLİŞKİLER ÇOK İYİ"

Başbakan, Türk-Alman ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini değerlendirerek, "Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler çok iyi. Ticaret, mal ve hizmet alışverişi artmaya devam ediyor ve rekor seviyelere ulaştı ve bunun devam edeceğini varsayabiliriz" dedi. Scholz, Türkiye ile ilişkileri özverili bir şekilde sürdürmenin Almanya için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

"AfD ÜLKEYİ BÖLMEK İSTİYOR"

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) göçmenleri sınır dışı etmek için seçim broşürleri dağıtmasına da değinen Şansölye Scholz, "AfD Almanya'yı bölmek istiyor. Almanya refah ve ekonomik gücünü 1960'larda gelen misafir işçilerle başlayarak çok sayıda insanın yardımı ve katkısıyla kazanmış bir ülke" dedi. Scholz konuşmasında Almanya'ya dönük açıklamalarıyla dikkat çeken ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'la başlayan yeni dönem, Rusya-Ukrayna savaşı gibi güncel konuları da değerlendirdi.