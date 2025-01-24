Zirveden 10 milyar Euro borçla hapse

Avusturyalı iş insanı Rene Benko, kurduğu gayrimenkul ve perakende imparatorluğuyla Avrupa'nın zirvesine çıktı. Ancak bu başarı, milyarlarca Euro'luk borç ve yolsuzluk iddialarıyla çöktü. 2023 Kasım ayında 10,3 milyar Euro'luk borç yüküyle karşı karşıya kalan Benko'nun şirketi Signa Holding, likidite krizine girdi ve iflas başvurusunda bulundu. Almanya'daki Galeria Karstadt Kaufhof zincirinin mali sıkıntıları, bu çöküşte önemli bir rol oynadı. Düşen gelirler, artan faiz oranları, enerji maliyetleri ve inşaat harcamaları, şirketi içinden çıkılmaz bir borç batağına sürükledi. Benko, Innsbruck'taki lüks villasında tutuklandı. Viyana Ekonomik İşler ve Yolsuzluk Savcılığı (WKStA), Benko'nun iflas sürecinde mal varlıklarını alacaklılardan kaçırmaya çalıştığını ve sahte belgeler düzenlediğini açıkladı.

USULSÜZLÜKLE SUÇLANDI

Benko, ayrıca fonların zimmete geçirilmesi, rüşvet ve pandemi yardımlarının usulsüz kullanımı gibi suçlamalarla karşı karşıya. Benko hakkında Almanya ve İtalya'da da davalar açıldı. Berlin ve Münih Savcılıkları, Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) oluşturarak Benko'nun Avrupa'daki faaliyetlerini mercek altına aldı. İtalya ise Aralık ayında Benko için tutuklama emri çıkardı.

PİCASSO TABLOLARINI SATTI

Benko, borçlarını kapatmak için milyarlarca Euro değerindeki varlıklarını elden çıkardı. Hatta sahibi olduğu Picasso tablolarını milyonlarca Euro zararına satmak zorunda kaldı. Ancak bu çabalar bile çöküşü durdurmaya yetmedi. Signa Holding'in iflası, Almanya ve Avusturya'da işbirliği yapan yüzlerce küçük işletmeyi ve yatırımcıyı zor durumda bıraktı. Almanya ve Avusturya hükümetleri, ekonomik hasarı sınırlamak için acil eylem planları üzerinde çalışıyor.

KARA KARA DÜŞÜNÜYORLAR

Rene Benko'nun yükselişi ve düşüşü, iş dünyasında hızlı başarıların ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha gösterdi. Bir zamanlar Avrupa'nın en güçlü iş insanlarından biri olarak görülen Benko, şimdi yolsuzluk suçlamaları ve devasa borçlarla tarihe geçiyor.