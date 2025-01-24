Zirveden 10 milyar Euro borçla hapse

Avusturyalı iş insanı Rene Benko, kurduğu gayrimenkul ve perakende imparatorluğuyla Avrupa'nın zirvesine çıktı. Ancak bu başarı, milyarlarca Euro'luk borç ve yolsuzluk iddialarıyla çöktü. 2023 Kasım ayında 10,3 milyar Euro'luk borç yüküyle karşı karşıya kalan Benko'nun şirketi Signa Holding, likidite krizine girdi ve iflas başvurusunda bulundu.

Almanya'daki Galeria Karstadt Kaufhof zincirinin mali sıkıntıları, bu çöküşte önemli bir rol oynadı. Düşen gelirler, artan faiz oranları, enerji maliyetleri ve inşaat harcamaları, şirketi içinden çıkılmaz bir borç batağına sürükledi. Benko, Innsbruck'taki lüks villasında tutuklandı. Viyana Ekonomik İşler ve Yolsuzluk Savcılığı (WKStA), Benko'nun iflas sürecinde mal varlıklarını alacaklılardan kaçırmaya çalıştığını ve sahte belgeler düzenlediğini açıkladı.