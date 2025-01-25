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Giriş Tarihi: 25.1.2025 10:30 Son Güncelleme: 25.1.2025 10:51

Avrupa’da yeniden gaz krizi patlak verdi

Avrupa’nın gaz altyapı işletmecisi Gas Infrastructure Europe, gaz depolarının doluluk oranının düşüşüne dikkat çekti. Rezervlerin tükeniş tarihine dönük bilgi aktarıldı.

Fatih YILMAZ
Avrupa’da yeniden gaz krizi patlak verdi

Avrupa'nın yeni bir gaz kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı. Avrupa'nın gaz altyapı işletmecisi Gas Infrastructure Europe, doluluk oranının yüzde 59'a düştüğünü, rakamın yıllara göre oldukça düşük seviyede bulunduğu aktarıldı. Uzmanlar, rezervlerin mart sonuna kadar yüzde 30-35'e gerileyeceği konusunda uyarı yapıldı.

ABD'DEN GELEN TEDARİK DE ARTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Soğuk hava ve olumsuz hava koşulları, gaz tüketimini artırdı ve bu durum gaz fiyatlarının 50 Euro/MWh'yi aşmasına neden oldu. Fiyat artışı, özellikle gaz yoğun sektörleri, örneğin gübre sanayisini olumsuz etkiliyor. Gaz açığını giderebilmek için Avrupa'nın daha fazla LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) satın alması gerekiyor. Rusya'dan yapılan ithalat artarken, ABD'den gelen tedarik de artırılmaya çalışılıyor.

AB, Amerikan gazını daha fazla almayı planlıyor. 2024'te, LNG sevkiyatları Avrupa Birliği'ne yapılan gaz ithalatının yaklaşık yüzde 37'sini oluşturdu, bunun büyük bir kısmı ABD'den geldi.

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Avrupa’da yeniden gaz krizi patlak verdi
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