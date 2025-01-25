Avrupa’da yeniden gaz krizi patlak verdi

ABD'DEN GELEN TEDARİK DE ARTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Soğuk hava ve olumsuz hava koşulları, gaz tüketimini artırdı ve bu durum gaz fiyatlarının 50 Euro/MWh'yi aşmasına neden oldu. Fiyat artışı, özellikle gaz yoğun sektörleri, örneğin gübre sanayisini olumsuz etkiliyor. Gaz açığını giderebilmek için Avrupa'nın daha fazla LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) satın alması gerekiyor. Rusya'dan yapılan ithalat artarken, ABD'den gelen tedarik de artırılmaya çalışılıyor.