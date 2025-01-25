Yeni yıl resepsiyonunda seçime katılım çağrısı

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Nürnberg'deki üç bölge teşkilatı yeni yıl resepsiyonu gerçekleştirdi. Resepsiyon bu yıl da Türkler ile kalabalık davetli grubuyla gerçekleştirildi. Nordost bölge başkanı Abdurrahman Gümrükcü, 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimde vatandaşları sandığa gitmeye ve oylarını demokrasiden yana kullanmaya çağırdı.

Nürnberg SPD il başkanı Dr. Nasser Ahmed bazı siyasi partilerin yabancıları karalama çabalarını eleştirirken, Federal milletvekili Gabriela Heinrich SPD'nin halkın ve emekçinin haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı. Her iki konuşmacı da ayrımcılığa karşı uyarılarda bulundu.