Solingen'de 4 Türk'ün ölümüne neden olmuştu: Kundakçıdan itiraf geldi!

Solingen kentinde Bulgaristan vatandaşı İsmail (Kuncho) Zhilov (29), eşi Kıymet (28, Katja), kızları Gizem (Galia, 5) ve üç aylık bebekleri Elis'in ölümüne neden olan kundakçı Daniel S.,'nin duruşmasına dün de devam edildi. Müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık, 26 Mart 2024 günü gerçekleşen kundaklamaya ilişkin itirafta bulundu.

CEZA İNDİRİMİ İÇİN Mİ?

İtirafı sanığın avukatı dile getirdi ve müvekkilinin ölümle sonuçlanan kundaklama ve diğer kundaklama girişimlerini itiraf etti. Sanık avukatı, Wuppertal Eyalet Mahkemesi'ndeki duruşmada Daniel S.'nın kundaklama öncesi uyuşturucu kullandığını da açıkladı. Daha önceki duruşmada bir psikiyatri uzmanı cezai ehliyetin azaldığını gösterebilecek herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı. Sanık avukatının söz konusu itirafı ceza indirimi amacıyla yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor. Sanık için müebbet hapis talep edilmişti.

Çatı katında yaşayan ailenin evi kundaklanmış, tek kaçış yolu olan ahşap merdiven boşluğunun alevler içinde kalması nedeniyle, ikisi çocuk dört kişi yaşamını yitirmişti.