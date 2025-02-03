Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Solingen'de 4 Türk'ün ölümüne neden olmuştu: Kundakçıdan itiraf geldi!
Giriş Tarihi: 3.2.2025 13:03

Solingen'de 4 Türk'ün ölümüne neden olmuştu: Kundakçıdan itiraf geldi!

Solingen’de bir evi kundaklayıp ikisi çocuk dört Türk’ün ölümüne neden olan sanıktan duruşmada itiraf geldi. İtirafı Daniel S.’nin avukatı dillendirdi.

SABAH AVRUPA

Solingen kentinde Bulgaristan vatandaşı İsmail (Kuncho) Zhilov (29), eşi Kıymet (28, Katja), kızları Gizem (Galia, 5) ve üç aylık bebekleri Elis'in ölümüne neden olan kundakçı Daniel S.,'nin duruşmasına dün de devam edildi. Müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık, 26 Mart 2024 günü gerçekleşen kundaklamaya ilişkin itirafta bulundu.

CEZA İNDİRİMİ İÇİN Mİ?

İtirafı sanığın avukatı dile getirdi ve müvekkilinin ölümle sonuçlanan kundaklama ve diğer kundaklama girişimlerini itiraf etti. Sanık avukatı, Wuppertal Eyalet Mahkemesi'ndeki duruşmada Daniel S.'nın kundaklama öncesi uyuşturucu kullandığını da açıkladı. Daha önceki duruşmada bir psikiyatri uzmanı cezai ehliyetin azaldığını gösterebilecek herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı. Sanık avukatının söz konusu itirafı ceza indirimi amacıyla yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor. Sanık için müebbet hapis talep edilmişti.

Çatı katında yaşayan ailenin evi kundaklanmış, tek kaçış yolu olan ahşap merdiven boşluğunun alevler içinde kalması nedeniyle, ikisi çocuk dört kişi yaşamını yitirmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Solingen'de 4 Türk'ün ölümüne neden olmuştu: Kundakçıdan itiraf geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA