Almanya Başbakanı Olaf Scholz SABAH Avrupa’ya konuştu: Türk kökenli vatandaşların demokratik kazanımlarını koruyacağız

Etkinlik sonrası Sabah Avrupa muhabiri Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Başbakan Olaf Scholz, Türk kökenli vatandaşların demokratik haklarının korunması için güçlü taahhütte bulundu. Scholz, Almanya'daki göçmen kökenli vatandaşların, Almanya'nın sosyal yapısının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Bu toplumda yaşayan herkesin eşit haklara sahip olması benim için çok önemli. Göçmen kökenli vatandaşlarımızın daha fazla hakka sahip olması için her şeyimizi yapacağız" dedi. Scholz, özellikle göçmen geçmişine sahip bireylerin, vatandaşlık edinme haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

HAKLARINIZDA HİÇBİR GERİLEME OLMAYACAK

Almanya'da nüfusun neredeyse üçte birinin ailesinde göçmenlik geçmişi olduğuna dikkat çeken Scholz, Türk kökenli vatandaşların, toplumsal hayatta daha fazla temsil edilmesi gerektiğini ifade ederek, "SPD ve benimle birlikte hiçbir gerileme olmayacak ve bu kazanımları gelecek için koruyacağız" diyerek, Almanya'daki göçmen toplumlarının geleceğini güvence altına almayı vaat etti.