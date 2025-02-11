Evden çalışanlar yalnızlık çekmiyor

Evden çalışmak, ofiste meslektaşlarla birlikte çalışmaya kıyasla daha fazla yalnızlığa neden olmuyor. Teknik Sağlık Sigortası (TK) tarafından hazırlanan 2024 Yalnızlık Raporu, bu durumu açıkça gösterdi. Araştırma için Forsa kamuoyu araştırma enstitüsü tarafından ülke genelinde 1403 kişiyle yalnızlık konusunda temsili anket yapıldı.

DOĞRUDAN İLETİŞİM İSTENİYOR

Ankete katılan ve en az ara sıra evden çalışanların yalnızca yüzde 16'sı, sık sık veya bazen yalnız hissettiklerini belirtti. Yalnızca ofiste çalışanlar arasında ise bu oran yüzde 14 olarak kaydedildi. Evden çalışanların bir kısmı, meslektaşlarıyla yüz yüze iletişimi ise özlediklerini belirtti. Evden çalışanların yaklaşık yüzde 42'si, doğrudan iletişimin eksikliğini sık sık veya bazen hissettiklerini aktardı.

TK Yönetim Kurulu Başkanı Jens Baas, "Meslektaşlarla sosyal etkileşim ve bir ekibe dahil olma, insanların temas ve aidiyet ihtiyacını karşılayan temel gereksinim" dedi. Özel hayatla karşılaştırıldığında, iş yerinde yalnızlık daha az yaygın.