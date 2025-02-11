Federal Meclis’te gergin oturum

Almanya seçime giderken Federal Meclis son oturumunu gerçekleştirdi. Oldukça gergin geçen oturumda kürsüye çıkan başbakan adaylarının sürekli konuşması laf atmalarla bölündü. Bağrışmaların da yaşandığı oturumda, alaycı ifadeler, kinayeli laflar havada uçuştu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) sıralarından Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz'in konuşmasına müdahaleler olunca Merz, sert yanıtla karşılık verdi. Merz, "Büyük ihtimalle, önümüzdeki haftadan sonra burada olmayacak olanların yarısı sizsiniz. Ama böyle bir tiyatro sergilemek zorunda mısınız?" dedi.

ESKİ ORTAKLARINI SUÇLADI

FDP lideri Christian Lindner de sürekli müdahalelerle karşı karşıya kaldı. Lindner, hükümet ortaklığı yaptığı SPD ve Yeşiller sıralarına "Beni kışkırtmak istiyorsanız söyleyeyim: Ekonomik durgunluk, dayatmacılık, ideolojik iklim politikaları yüzünden oluşan ısıtma kaosu ve göçü sınırlamayı reddetmek… Bütün bunları büyüten sizsiniz. Hepsi sizden kaynaklanıyor!" sözleriyle karşılık verdi.

BAŞKAN MÜDAHALE ETTİ

Meclis Başkanı Baerbel Bas, bağrışmalar yaşanınca duruma müdahale etti ve "Burası futbol sahası değil" sözlerini kullandı. AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel de SPD ve Yeşiller vekillerine "Gidin çalışın. Önümüzdeki haftadan sonra buna vaktiniz olacak" sözleriyle yüklendi.