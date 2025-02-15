Belediye otobüsü dehşet saçtı

Sauerland Bölgesin'deki Hemer'de sabah saatlerinde bir belediye otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle önce ağaca ardından park halindeki be otomobile çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi helikopterle hastanelere kaldırıldı. 62 yaşındaki otobüs şoförü ile otobüste bulunan 19 yaşındaki genç kızın durumunun ciddi olduğu, şoförün hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı açıklandı.

Polis, kazanın ana cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldiğini, otobüsün bir ağaca çarptığını, ardından dört park halindeki araç ile bir hareket halindeki araca çarpıştığını açıkladı. Polis, otobüsün 150-200 metre daha gittikten sonra terk edilmiş bir binaya çarparak durduğu bilgisini de paylaştı. Polis sözcüsü, kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin inceleneceğini aktardı.