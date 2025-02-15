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Giriş Tarihi: 15.2.2025 21:24

Saldırıda yaralanan anne kızdan acı haber

Münih’teki saldırıda ağır yaralanan iki yaşındaki kız ile annesinden acı haber geldi. Olay günü kalbi durup hayata döndürülen kız ile 37 yaşındaki annesi iki gündür yaşam mücadelesi veriyordu.

SABAH AVRUPA
Saldırıda yaralanan anne kızdan acı haber

Münih'te uyarı grevi yapanların arasında bulunan 37 yaşındaki kadın ile iki yaşındaki kızdan acı haber geldi. Farhad Noori (24) adlı saldırganın otomobili üzerlerine sürmesiyle birlikte ağır yaralanan ve olay yerinde kalp masajıyla hayata döndürülen kız ile annesi iki gündür hastanede yaşama tutunmaya çalıştı ancak Bavyera Eyaleti Kriminal Dairesi (LKA), anne kızın tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Anne, Verdi sendikasının 'Kamu Sektöründe Daha Fazla Ücret' talebiyle başlattığı uyarı grevine katılmıştı ve kızını da bebek arabasıyla yanında götürmüştü. Saldırıda 39 kişi yaralanmıştı. En ağır yaralananlar ise iki yaşındaki küçük kız ve annesi olmuştu.

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Saldırıda yaralanan anne kızdan acı haber
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