Dondurucu soğuk kapıya dayandı

Meteoroloji Dairesi (DWD), bu geceden itibaren ülkenin geniş bir alanında dondurucu havanın etkili olacağını açıkladı. Daire, "Doğudaki karlı bölgelerde sabah saatlerinde yer yer eksi 15 dereceye kadar düşen sıcaklık görülebilir" açıklaması yaptı. Gün içinde havanın bir nebze de olsa ısınacağını aktaran DWD, "Doğu ve kuzeyde en yüksek sıcaklıklar donma noktası civarında olacak, ülkenin geri kalanında ise en fazla artı 5 dereceye kadar çıkacak" uyarısında bulundu.

HAFTA ORTASI HAVA ISINIYOR

Salı gecesi de batıda eksi 8 dereceye, doğuda ise eksi 15 dereceye kadar düşen sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz vakti bazı bölgelerde güneşli bir hava hakim olacak ve en yüksek sıcaklıklar artı 7 dereceye kadar çıkacak. Meteorologlar, "Haftanın ikinci yarısında güneybatıdan belirgin bir ısınma bekleniyor. Cuma gününe kadar batıda bazı bölgelerde sıcaklıklar erken baharı andıran artı 15 dereceye kadar yükselebilir. Doğu bölgelerinde ise bu kadar ısınma beklenmiyor" dedi.