Kavgayı ayırmak isteyince bıçaklandı

Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) partisine katılıp otobüsle evine dönmek için yola çıkan oyuncu Samir Salim, bıçaklı saldırgan tarafından yaralandı. 24 yaşındaki oyuncu, saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırı, Cumartesi gecesi meydana geldi. Polis, Berlin-Spandau'da bir otobüste koltuk kavgası çıktığını, Salim ve bir başka yolcunun tartışmayı yatıştırmaya çalıştığını ifade etti. Saldırganın otobüsten indirildiğini açıklayan polis, "Saldırgan önce uzaklaştı, ardından geri dönerek bıçak çekip 24 yaşındaki oyuncuyu bıçakladı. Olay yerinden kaçtı" açıklaması yaptı.

HASTANEDEN 'İYİYİM' PAYLAŞIMI

Salim'in menajeri Michaela Marmulla, 24 yaşındaki oyuncunun dizinden yaralandığını ve ameliyat olduğunu aktardı. Menajer, Salim'in çok nazik ve iyi kalpli bir insan olduğunu ve sadece bir tartışmayı yatıştırmak istediğini ifade etti. Oyuncu, Instagram hesabından hastane yatağında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve "Merhaba, iyiyim" yazdı. Birleşik Arap Emirlikleri kökenli Samir Salim, Viktor Bringt's (2024) ve Softies (2025) gibi film ve dizilerde rol aldı.