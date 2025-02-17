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Giriş Tarihi: 17.2.2025 12:37

Ev çöktü, bir kişi enkaz altında

Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’ne bağlı Stutensee’deki bir evde bu sabah çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan bir kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

SABAH AVRUPA
Ev çöktü, bir kişi enkaz altında

Karlsruhe kenti yakınlarındaki Stutensee Spöck'te bu sabah bir evin çökmesi sonucu 73 yaşındaki adam enkaz altında kaldı. Yaşlı adamın bilincinin açık olduğu ve kurtarma ekipleriyle sürekli iletişimde bulunduğu açıklandı. Nedeni henüz belirlenemeyen çökmenin, doğalgaz patlamasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Polis, kurtarma çalışmasının binanın ayakta kalan kısımlarının çökme tehlikesi nedeniyle oldukça zor ilerlediğini açıkladı. Bölge sakinleri, sabah saat 05:50'de büyük bir patlama sesi duyduklarını ve itfaiyeyi çağırdıklarını ifade etti.

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Ev çöktü, bir kişi enkaz altında
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