AB savunmada yeni yol haritasını belirledi

Avrupa Birliği (AB), 2030'a kadar askeri harcamalarını ve üretimini artırma, ortak savunma projelerine kaynak ayırma gibi unsurları içeren 'Beyaz Bülten' (White Paper) adı verilen stratejisini açıkladı.
Komisyonun, ABD'deki Trump yönetiminden gelen baskılar ve Rusya'dan algılanan tehditlere cevaben AB'nin savunma stratejisinde yeni bir yol haritası oluşturmak amacıyla hazırladığı 'Beyaz Bülten' isimli belgenin detayları kamuoyuna duyuruldu.
"AVRUPA GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR AN"
AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonu'nun Savunmadan Sorumlu üyesi Andrius Kubilius'un birlikte sunduğu strateji, 2030'a kadar uygulanması beklenen hedefleri içeriyor.
Kallas, yaptığı açıklamada, "Uluslararası düzen 1945'ten beri görülmemiş büyüklükte değişimler geçiriyor. Bu, Avrupa güvenliği için önemli bir an. Eyleme geçmek için önemli bir an. Ek fonlara duyulan ihtiyaç çok büyük" ifadelerini kullandı.