Mahkeme Sırp liderin yakalanması için harekete geçti

Mahkeme, haklarında daha önce "anayasal düzeni tehdit etmek" gerekçesiyle yurt içi yakalama emri çıkartılan Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik ve RS Ulusal Meclis (NSRS) Başkanı Nenad Stevandic'in sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Dodik ve Stevandic'in yurt içi yakalama emri bulunmasına rağmen Bosna Hersek kara sınırından Sırbistan'a geçtikleri belirtilerek "Gözaltı kararının ardından yurt içi yakalama emri bulunan Dodik önce Sırbistan'a gitti ve şu anda İsrail'de bulunuyor. Stevandic ise sorunsuz bir şekilde Sırbistan'a gidip gelebildi." denildi.

Dodik ve Stevandic'in hukuka aykırı davranışları nedeniyle mahkemenin bu iki isim için uluslararası yakalama emri çıkartılmasına ilişkin Interpol'e başvurduğuna işaret edilen açıklamada, neticelenmesi için Interpol'den karar çıkması gerektiği kaydedildi.