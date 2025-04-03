Alman iş dünyasından ABD’ye karşı birlik çağrısı

İŞ DÜNYASI TRUMP'A TEPKİLİ

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Dış Ticaret Direktörü Volker Treier de Washington'un bu agresif gümrük vergisi politikasıyla ticaret çatışmasını tırmandırdığını belirterek, AB'den alternatif ticari ilişkilerin genişletilmesini ve Avrupa'nın rekabet gücünün artırılmasını istedi.

Treier, Trump'ın gümrük vergisi açıklamasının ABD için bir "kurtuluş günü" olacağı yönündeki açıklamasına atıfta bulunarak, "Bu, tarihe bir kurtuluş günü olarak değil, özellikle Amerikalı tüketiciler için bir yük günü olarak geçecek. Amerikalılar tüketimlerinin beşte birini yurt dışından temin ediyor." dedi.

Almanya'nın toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yaptığını hatırlatan Treier, "AB, ABD'nin yeni gümrük vergilerine fevri değil, kararlı ve öngörülü bir şekilde tepki vermelidir. Bu durum, Avrupa'nın şirketlerini daha fazla gecikmeden rekabetçi hale getirmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor." diye konuştu.

Diğer ülkelerin AB ile serbest ticaret anlaşması yapmak istediğini dile getiren Treier, "Burada cesur bir yaklaşım sergilemeliyiz. Güney Amerika'daki Mercosur ülkeleri ve Hindistan ile ticaret anlaşmaları hızla sonuçlandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.