Avrupa’da rekor sıcaklık!

Avrupa'da ise Mart 2025'te ortalama sıcaklık 6,03 derece ölçüldü. Bu, 1991-2020 mart ayı ortalamasının 2,41 derece üzerine çıktı. Böylece geçen ay, Avrupa için en sıcak mart oldu.

Sıcaklıklar Avrupa genelinde ağırlıklı olarak ortalamanın üzerindey gerçekleşti. En büyük sıcaklık anomalileri doğu Avrupa ve güneybatı Rusya'da kaydedilirken, İber Yarımadası'nda ortalamadan daha soğuk sıcaklıklar hissedildi.

Açıklamada Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess'in "Mart 2025, Avrupa için en sıcak mart ayı oldu ve sıcaklıkların rekorları kırmaya devam ettiğini bir kez daha vurguladı. Ayrıca Avrupa genelinde zıt yağış uçlarının olduğu bir ay oldu; birçok bölge rekor seviyedeki en kurak mart ayını yaşarken, diğerleri en azından son 47 yıldır rekor seviyedeki en yağışlı mart ayını yaşadı." ifadelerine yer verildi.