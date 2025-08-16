‘Rusya’ya baskı yapılması gerekiyor’

ABD'NİN TAVRINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Bu bağlamda ABD'nin sürece katkı sağlama isteğini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Macron, bu konuda somut ilerleme kaydetmek için ABD ve Gönüllüler Koalisyonu'ndaki ortaklarıyla çalıştıklarını ve yakında tekrar bir araya geleceklerini vurguladı.

Macron, "Ayrıca son 30 yıldan, özellikle Rusya'nın taahhütlerine uymamaya yönelik kalıplaşmış eğiliminden gerekli tüm derslerin çıkarılması hayati önem taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulunarak, çıkarlarını korumak ve sorumluluk bilinci içinde hareket etmek için Trump ve Zelenskiy ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Fransa'nın Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.