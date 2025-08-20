Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Paris’te

Fransa'nın başkenti Paris'te, Suriye ile İsrail arasında resmi temas sağlandı. ABD ara buluculuğundaki görüşmede gerilimin azaltılması ve Suriye'nin iç işlerine müdahale edilmemesine yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Fransa'nın başkenti Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. Dermer ile Şeybani ABD himayesinde bir ay içinde ikinci kez bir araya gelmiş oldu.

Toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılmadı.