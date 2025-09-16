Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 12:19

Almanya'da gizli servis skandalı

Almanya’nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı büyük bir skandalla sarsıldı.

İsmail EREL Avrupa
Almanya'da yaklaşık 30 istihbarat adayı, sahte seyahat masrafları bildirerek Anayasayı Koruma Teşkilatı'nı (BfV) binlerce euro dolandırdı. Skandal, teşkilatın başkansız kaldığı bir dönemde patlak verdi ve kurumun güvenilirliğini tartışmaya açtı.

BfV'nin yaptığı dahili soruşturma sonucunda hileli işlemler ortaya çıkarıldı. Disiplin soruşturması başlatılırken, birçok genç meslek adayının kurumla ilişkisi kesildi.

Genç memur adaylarının pahalı tren bileti alıp, bunları daha sonra ucuz biletle değiştirdiği, ancak masrafları kuruma verirken, pahalı biletleri beyan ettiği ortaya çıktı.

